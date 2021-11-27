Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предложил сборной России выбрать неожиданное место для проведения стыковых матчей к чемпионату мира-2022.

- В стыках важны детали. Надо играть в них суперхорошо, но ещё на твоей стороне должна быть удача. Вот почему все детали, которые можно контролировать, нужно контролировать, чтобы быть как можно лучше готовым к тем деталям, которые невозможно контролировать. Это провокация, но сборной России нужно провести стыки на Дальнем Востоке, чтобы соперникам пришлось лететь непривычно далеко. А сами россияне могут прилететь туда раньше, потому что в РПЛ наверняка будет перенесён предшествующий тур. Хорошо, что второй матч, если он будет, тоже пройдёт дома, потому что для сборной России лететь с Дальнего Востока, например, в Португалию, было бы не самым лучшим вариантом.