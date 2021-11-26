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Черчесов: «Если Карпин попросит совета, то я и наш тренерский штаб всегда открыты»

26 Ноября 2021 • 23:26 Комментировать

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов готов встретиться действующим тренером команды Валерием Карпиным и поделиться с ним опытом. Черчесов недавно работал в Польше и хорошо знает некоторых футболистов следующего соперника сборной России.

- У меня проблем нет. Если Валерий попросит совета, то я и наш тренерский штаб всегда открыты, - заявил Черчесов «Спорт-Экспрессу».

Станислав Черчесов сделал ударение на том, что намерен помочь не конкретно Валерию Карпину, а сборной России. При этом у него нет идей, почему Карпин ранее к нему не обращался за советами.

Напомним, что Черчесов начинал отборочный цикл со сборной России, и летом его сменил Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Станислав Черчесов
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