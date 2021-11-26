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Чемпионат мира по футболу 2022

Сабитов: «Левандовски в «Баварии» и в сборной Польши – это как Месси в «Барселоне» и в сборной Аргентины» эксклюзив

26 Ноября 2021 • 23:16 Комментировать (1)

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил жеребьёвку стыковых матчей к ЧМ-2022, согласно которой сборная России сыграет против Польши, а дальше победитель этой пары встретится либо со Швецией, либо с Чехией.

- С поляками вполне можно играть на равных. Да, у них есть Левандовски – Нападающий с большой буквы и с мировым именем, претендент на Золотой мяч, но за сборную Польши он играет не так ярко, как за «Баварию», потому что в национальной команде у него нет партнёров такого высокого уровня, как в мюнхенском клубе. Подобная ситуация была и у Месси, который не выделялся в сборной Аргентины так, как в «Барселоне». Что касается сборных Швеции и Чехии, то по уровню мастерства я поставил бы их выше Польши, но они тоже нам по зубам.

То, что мы проводим стыки дома, это преимущество. Болельщики на трибунах должны стать для нас двенадцатым игроком. К концу марта наши футболисты уже будут находиться в каком-то игровом тонусе, учитывая, что чемпионат России возобновится в конце февраля. Плюс будут мартовская погода и мартовские поля – то, что для нас близко и понятно. Вполне возможно, мы снова увидим в российской сборной новые имена, ведь у Карпина расширенный список кандидатов в национальную команду, и он выбирает тех, кто лучше готов именно в конкретный момент.

То, что нам не достались в соперники топ-сборные, это хорошо – так у нас больше шансов оказаться на чемпионате мира. Если бы достались итальянцы или португальцы, проиграть им было бы не зазорно, и ни один россиянин не бросил бы после этого камень в огород нашей сборной. А если бы мы их обыграли, то наши футболисты стали бы национальными героями. Из-за несчастной жеребьёвки Португалия и Италия не смогут пройти на чемпионат мира вдвоём – для кого-то из них непопадание на чемпионат мира станет трагедией национального масштаба.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная России Сборная Польши Роберт Левандовски Чм-2022 Равиль Сабитов
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Комментарии (1)
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Ne gustа
26 Ноября 2021 в 23:52
Ай,у мецци нет в сборной толковых партнёров? Ну и сказанул
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