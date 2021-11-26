Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 191 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Болельщики сборной России напряглись после прогноза Черданцева

26 Ноября 2021 • 22:40 Комментировать

Известный телекомментатор Георгий Черданцев одним из первых поделился мнением о результате жеребьёвки плей-офф отбора ЧМ-2022, по итогам которой стало известно о том, что сборной России предстоит сыграть против поляков, а следующим соперником может стать национальная команда Швеции или Чехии.

- Отличный жребий! Два матча дома! Все в Катар! - написал Георгий Черданцев в «Твиттере».

Напомним, что Черданцев считается неудачником в прогнозах, и всего ставки проигрывают, хотя, конечно, это не так. Тем не менее, в сети Интернет болельщики предрекают неудачу тем командам, на которых ставит комментатор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Черданцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Ноября
23:26 · Чемпионат мира 2022
Черчесов: «Если Карпин попросит совета, то я и наш тренерский штаб всегда открыты»
22:40 · Чемпионат мира 2022
Болельщики сборной России напряглись после прогноза Черданцева
22:35 · Чемпионат мира 2022
Наставник сборной Польши Соуза: «Новый тренер россиян построил более сильную команду»
22:22 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Мы бы с радостью избежали встречи с Португалией, а она - с нами»
22:05 · Чемпионат мира 2022
Букмекеры верят в победу России над Польшей в стыках ЧМ-2022
21:22 · Чемпионат мира 2022
Эксперты оценили вероятность победы сборной России в матче с поляками
21:14 · Чемпионат мира 2022
Назначено время начала стыковых матчей сборной России
20:45 · Чемпионат мира 2022
Экс-президент польской федерации: «Чтобы выиграть у России, ребятам придётся выложиться на 100% или даже больше» 1
20:29 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Может на бумаге Италия и Португалия смотрятся сложнее»
20:18 · Чемпионат мира 2022
Петраков: «Молил Бога, чтобы нам не попались Италия или Португалия» 1
20:11 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: «Пройдём Польшу и вынесем шведов или чехов» 8
20:04 · Чемпионат мира 2022
Карпин: Нормальный жребий 1
19:39 · Чемпионат мира 2022
Сборная России обратилась к Левандовски 2
18:00 · Чемпионат мира 2022
Жеребьёвка стыковых матчей чемпионата мира: онлайн-трансляция 2
13:24 · Чемпионат мира 2022
Точилин оценил шансы сборной России в стыковых матчах
Все новости
Рекомендуем