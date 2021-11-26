Болельщики сборной России напряглись после прогноза Черданцева

Известный телекомментатор Георгий Черданцев одним из первых поделился мнением о результате жеребьёвки плей-офф отбора ЧМ-2022, по итогам которой стало известно о том, что сборной России предстоит сыграть против поляков, а следующим соперником может стать национальная команда Швеции или Чехии.

- Отличный жребий! Два матча дома! Все в Катар! - написал Георгий Черданцев в «Твиттере».

Напомним, что Черданцев считается неудачником в прогнозах, и всего ставки проигрывают, хотя, конечно, это не так. Тем не менее, в сети Интернет болельщики предрекают неудачу тем командам, на которых ставит комментатор.