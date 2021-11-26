Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 201 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Щербаченко: «Поляки сами играют и другим дают, но Левандовски будет головной болью» эксклюзив

26 Ноября 2021 • 22:28 Комментировать

Бывший главный тренер «Кубани» Фёдор Щербаченко считает, что сборные России, Польши, Швеции и Чехии находятся примерно на одинаковом уровне. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- Поляки сами играют и другим дают. Но Левандовски, конечно, будет головной болью для наших защитников – на него будут постоянно идти доставки в штрафную. Нужно придумать что-то специально под эту ситуацию, плюс потребуется ещё немножко везения. А так, в принципе, поляки – проходимый соперник.

Я считаю, что все четыре сборные – Россия, Польша, Швеция и Чехия примерно равны по силе. Такую группу на чемпионате Европы называли бы очень ровной. За счет Левандовского поляки котируются, может, повыше, но ненамного. У шведов тот же Форсберг хорошо играет в Лиге чемпионов, но к весне ещё много воды утечёт.

Возможно, сборной России стоит провести стыковые матчи в Санкт-Петербурге, чтобы обезопасить себя от плохой погоды. Дай бог всё будет нормально с эпидемиологической ситуацией, и болельщики помогут нашей команде как двенадцатый игрок.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Фёдор Щербаченко Роберт Левандовски Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Ноября
22:35 · Чемпионат мира 2022
Наставник сборной Польши Соуза: «Новый тренер россиян построил более сильную команду»
22:22 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Мы бы с радостью избежали встречи с Португалией, а она - с нами»
22:05 · Чемпионат мира 2022
Букмекеры верят в победу России над Польшей в стыках ЧМ-2022
21:22 · Чемпионат мира 2022
Эксперты оценили вероятность победы сборной России в матче с поляками
21:14 · Чемпионат мира 2022
Назначено время начала стыковых матчей сборной России
20:45 · Чемпионат мира 2022
Экс-президент польской федерации: «Чтобы выиграть у России, ребятам придётся выложиться на 100% или даже больше» 1
20:29 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Может на бумаге Италия и Португалия смотрятся сложнее»
20:18 · Чемпионат мира 2022
Петраков: «Молил Бога, чтобы нам не попались Италия или Португалия» 1
20:11 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: «Пройдём Польшу и вынесем шведов или чехов» 6
20:04 · Чемпионат мира 2022
Карпин: Нормальный жребий 1
19:39 · Чемпионат мира 2022
Сборная России обратилась к Левандовски 2
18:00 · Чемпионат мира 2022
Жеребьёвка стыковых матчей чемпионата мира: онлайн-трансляция 2
13:24 · Чемпионат мира 2022
Точилин оценил шансы сборной России в стыковых матчах
12:18 · Чемпионат мира 2022
«Подвёл страну и команду»: Кудряшов прокомментировал автогол в матче с Хорватией
10:58 · Чемпионат мира 2022
Сегодня пройдёт жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022, Россия узнает своего соперника
Все новости
Рекомендуем