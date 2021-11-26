Бывший главный тренер «Кубани» Фёдор Щербаченко считает, что сборные России, Польши, Швеции и Чехии находятся примерно на одинаковом уровне. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- Поляки сами играют и другим дают. Но Левандовски, конечно, будет головной болью для наших защитников – на него будут постоянно идти доставки в штрафную. Нужно придумать что-то специально под эту ситуацию, плюс потребуется ещё немножко везения. А так, в принципе, поляки – проходимый соперник.

Я считаю, что все четыре сборные – Россия, Польша, Швеция и Чехия примерно равны по силе. Такую группу на чемпионате Европы называли бы очень ровной. За счет Левандовского поляки котируются, может, повыше, но ненамного. У шведов тот же Форсберг хорошо играет в Лиге чемпионов, но к весне ещё много воды утечёт.

Возможно, сборной России стоит провести стыковые матчи в Санкт-Петербурге, чтобы обезопасить себя от плохой погоды. Дай бог всё будет нормально с эпидемиологической ситуацией, и болельщики помогут нашей команде как двенадцатый игрок.