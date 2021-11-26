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Манчини: «Мы бы с радостью избежали встречи с Португалией, а она - с нами»

26 Ноября 2021 • 22:22 Комментировать

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини без энтузиазма воспринял результаты жеребьёвки. Его команде предстоит игра с Северной Македонией, а также против победителя матча Португалия - Турция.

- Жребий мог быть лучше, бесспорно, - заявил Манчини Rai 2. - Понятно, что нам с Португалией еще нужно обыграть Македонию и Турцию. Будет по одному матчу, что всегда добавляет трудностей. Мы уверены и позитивно настроены, особенно в сложные моменты. У нас была отличная отборочная группа. Даже против Швейцарии мы заслуживали победу. Нам нужно будет сыграть матч, а затем посмотрим, что будет в финале. - Мы бы с радостью избежали встречи с Португалией, а она - с нами.

Матчи плей-офф запланированы на 24 и 29 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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