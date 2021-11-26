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Чемпионат мира по футболу 2022

Отличные шансы поехать на чемпионат мира: в последний раз Россия проигрывала дома 12 лет назад

26 Ноября 2021 • 21:52 Комментировать

Сборная России имела бы маловато шансов на выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года, если бы не домашние игры. В домашних стенах россияне практически никому не проигрывают. Последнее домашнее поражение в отборах на ЧМ россияне потерпели в игре с Германией, а случилось это 12 лет назад.

В отборе на чемпионат мира 2010 года сборная России дома обыграла Уэльс (2:1), Финляндию (3:0), Азербайджан (2:0), Лихтенштейн (3:0) и 10 октября 2009 года проиграла Германии (0:1).

В квалификации ЧМ-2014 дома были сплошь победы: над Северной Ирландией (2:0), Португалией (1:0), Азербайджаном (1:0), Люксембургом (4:1) и Израилем (3:1).

В матчах за выход на ЧМ-2022 россияне одолели Словению (2:1), Мальту (2:0), Словакию (1:0) и Кипр (6:0) при одной ничьей с Хорватией (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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