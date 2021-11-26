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Чемпионат мира по футболу 2022

Биджиев: «Сборной России всегда тяжело против соперников из стран бывшего соцлагеря» эксклюзив

26 Ноября 2021 • 21:28 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал жеребьёвку стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года для сборной России.

- Не стоит обольщаться, что нам не придётся играть с Италией или Португалией. В стыках проходных матчей не бывает. Та же Польша для нас неудобный соперник, и с Чехией просто не будет. Как я ранее уже говорил, российским командам тяжело играть с соперниками из стран бывшего соцлагеря, такие матчи всегда проходят напряжённо. Швеция – тоже сильная и квалифицированная сборная, но у нас есть хороший опыт матчей против неё – мы обыгрывали её на Евро-2008 и в отборе к Евро-2016.

Ничего невозможного нет, всё будет зависеть от нас самих. Единственное, смущает тот факт, что у нас национальный чемпионат возобновляется в конце февраля, а у поляков и чехов – в начале февраля. То есть они быстрее вкатятся в сезон. Что касается сборной Швеции, то большая группа её футболистов играет в европейских чемпионатах, которые зимой почти не прерываются. Но в целом жребий достаточно нормальный, нужно готовиться, настраиваться и добиваться побед в стыковых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Чм-2022 Хасанби Биджиев
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