Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал жеребьёвку стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года для сборной России.

- Не стоит обольщаться, что нам не придётся играть с Италией или Португалией. В стыках проходных матчей не бывает. Та же Польша для нас неудобный соперник, и с Чехией просто не будет. Как я ранее уже говорил, российским командам тяжело играть с соперниками из стран бывшего соцлагеря, такие матчи всегда проходят напряжённо. Швеция – тоже сильная и квалифицированная сборная, но у нас есть хороший опыт матчей против неё – мы обыгрывали её на Евро-2008 и в отборе к Евро-2016.

Ничего невозможного нет, всё будет зависеть от нас самих. Единственное, смущает тот факт, что у нас национальный чемпионат возобновляется в конце февраля, а у поляков и чехов – в начале февраля. То есть они быстрее вкатятся в сезон. Что касается сборной Швеции, то большая группа её футболистов играет в европейских чемпионатах, которые зимой почти не прерываются. Но в целом жребий достаточно нормальный, нужно готовиться, настраиваться и добиваться побед в стыковых матчах.