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Эксперты оценили вероятность победы сборной России в матче с поляками

26 Ноября 2021 • 21:22 Комментировать

Сборная России сыграет дома против поляков за право выйти в финальную стадию плей-офф отбора на ЧМ-2022. Матч состоится 24 марта и начнется в 20:00 по Москве. Конечно, за четыре месяца многое изменится, и команды  наверняка немного обновят составы, к тому же не исключены травмы и спады у некоторых игроков.

Тем не менее, букмекеры уже сейчас принимают ставки на проход сборных России и Польши в финальную стадию, где их будет ждать Швеция или Чехия.

Шансы сборной России в мартовском матче оценены в 56%, проход сборной Польши - 44% вероятности.

Напомним, что в других матчах сыграют Шотландия - Украина, Уэльс - Австрия, Италия - Северная Македония и Португалия - Турция.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши
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