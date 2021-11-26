Назначено время начала стыковых матчей сборной России

В пятницу состоялась жеребьёвка стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Сборная России сыграет против Польши на полуфинальной стадии. В случае успеха команда Валерия Карпина будет противостоять футболистам из Швеции или Чехии.

ФИФА утвердила время начала этих матчей. 24 марта в 20:00 состоится матч Россия - Польша. 29 марта в 21:45 стартует финальный поединок плей-офф.

Добавим, что сборная России в стыках будет играть исключительно дома. Как сообщал ранее главный тренер команды Валерий Карпин, скорее всего, матчи состоятся в Москве в «Лужниках», либо в Краснодаре или Ростове-на-Дону.