Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года.

«Жеребьёвку оцениваю как 50/50. Я был шокирован, что Португалия попала в одну группу с Италией. Остальные, наверное, все сидели и радовались, потому что главное было не попасть на них. Я увидел в эфире бедного Манчини, у него даже очки запотели, он в шоке был.

Наша сборная играет две игры дома, такое бы хотела любая команда. Это огромный плюс. Все хотели Македонию, но она попала в группу к Португалии и Италии. Если бы к португальцам и итальянцам отправили бы ещё условную Польшу, было бы совсем несправедливо. Так что нормальная жеребьёвка для сборной России. Считаю, что в матче с Польшей мы немного фавориты. 55 на 45, потому что играем дома. Пока ещё не понятно, в каком состоянии будут игроки через 4 месяца, но домашнее поле даёт преимущество», - сказал Мостовой.