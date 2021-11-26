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Чемпионат мира по футболу 2022

Ташуев: «Поляки сейчас на подъёме, и им без разницы, что они сыграют в гостях» эксклюзив

26 Ноября 2021 • 20:49 Комментировать

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий песчанокопскую «Чайку», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил жеребьёвку стыковых матчей к ЧМ-2022 для сборной России.

- Сборная Польши точно не слабее сборной России. Многие её игроки выступает в серьёзных европейских клубах. Есть два лидера – Зелиньски из «Наполи» и Левандовски из «Баварии». Игрокам такого уровня без разницы, что они сыграют в гостях. Так что я не сказал бы, что у нас самый лучший жребий. Шансы, я думаю, 50 на 50. Что касается шведов, то у них тоже интересная сборная, да и чехи сегодня на ходу. Тренерскому штабу сборной России нужно скрупулёзно изучить эти команды.

У поляков качественная группа атаки, они хорошо готовы физически. Польский футбол сейчас на подъёме. «Легия» вот недавно выиграла у московского «Спартака». Я сам с солигорским «Шахтёром» встречался три года назад в квалификации Лиги Европы с «Лехом», второй командой Польши. Дома и в основное время в гостях мы сыграли 1:1, а в дополнительное время пропустили два мяча и проиграли. Было очень сложно, мы заканчивали тот матч ввосьмером из-за трёх удалений.

Кроме того, для сборной России не совсем удобны сроки стыковых матчей. В Польше раньше возобновляется национальный чемпионат после зимнего перерыва. В январе польские клубы проводят сборы в Турции, а в феврале уже играют официальные матчи в своём чемпионате. То есть они быстрее вкатываются в сезон, чем мы. К тому же, ряд игроков сборной Польши выступает в чемпионатах Германии, Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Сергей Ташуев Чм-2022
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