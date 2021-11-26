Экс-президент польской федерации: «Чтобы выиграть у России, ребятам придётся выложиться на 100% или даже больше»

Экс-президент Польской футбольной ассоциации Гжегож Лято дал оценки жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022. Его сборная сыграет против россиян 24 марта.

- Это будет непросто, тем более что мы играем в России на выезде. Они уже написали: «Ждем тебя, Роберт». Однако я болею за сборную Польши как в хороших, так и плохих матчах. Скрещу пальцы за наших ребят. Чтобы выиграть этот матч, им придется выложиться на 100 процентов или даже больше.

Я бы предпочел сыграть против Шотландии или Уэльса. С Россией будет тяжело. А потом, если встретимся со Швецией, история показывает, что это тоже будет нелегко. Мы обыграли их лишь раз, - заявил Лято для Niezalezna.