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Чемпионат мира по футболу 2022

Экс-президент польской федерации: «Чтобы выиграть у России, ребятам придётся выложиться на 100% или даже больше»

26 Ноября 2021 • 20:45 Комментировать (1)

Экс-президент Польской футбольной ассоциации Гжегож Лято дал оценки жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022. Его сборная сыграет против россиян 24 марта.

- Это будет непросто, тем более что мы играем в России на выезде. Они уже написали: «Ждем тебя, Роберт». Однако я болею за сборную Польши как в хороших, так и плохих матчах. Скрещу пальцы за наших ребят. Чтобы выиграть этот матч, им придется выложиться на 100 процентов или даже больше.

Я бы предпочел сыграть против Шотландии или Уэльса. С Россией будет тяжело. А потом, если встретимся со Швецией, история показывает, что это тоже будет нелегко. Мы обыграли их лишь раз, - заявил Лято для Niezalezna.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Гжегож Лято
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Комментарии (1)
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Suprun070170
26 Ноября 2021 в 21:00
Удачи полякам!
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