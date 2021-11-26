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⚽ 19:00 Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ22
Чемпионат мира по футболу 2022

Петраков: «Молил Бога, чтобы нам не попались Италия или Португалия»

26 Ноября 2021 • 20:18 Комментировать (1)

Наставник украинской сборной Александр Петраков доволен результатами жеребьёвки матчей плей-офф квалификации ЧМ-2022. Его подопечным предстоит сыграть против Шотландии в полуфинальном матче. Если удастся победить в Британии, тогда следующим соперником станет Уэльс или Австрия.

- Хорошо, что не попалась Италия или Португалия. Молил Бога, чтобы они нам не попались, - заявил Петраков football.ua.

Также тренер отметил силу британских команд, добавив при этом, что именно с шотландцами хотел сыграть в стыках.

Напомним, что за другие путевки поборются Россия с Польшей и Швеция с Чехией, а также Италия с Северной Македонией и Португалия с Турцией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ne gustа
26 Ноября 2021 в 21:19
Ай,лукавый)))) а вот опосля матча с Боснией говорил,что всё-равно с кем играть,всех победим)))
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