Петраков: «Молил Бога, чтобы нам не попались Италия или Португалия»

Наставник украинской сборной Александр Петраков доволен результатами жеребьёвки матчей плей-офф квалификации ЧМ-2022. Его подопечным предстоит сыграть против Шотландии в полуфинальном матче. Если удастся победить в Британии, тогда следующим соперником станет Уэльс или Австрия.

- Хорошо, что не попалась Италия или Португалия. Молил Бога, чтобы они нам не попались, - заявил Петраков football.ua.

Также тренер отметил силу британских команд, добавив при этом, что именно с шотландцами хотел сыграть в стыках.

Напомним, что за другие путевки поборются Россия с Польшей и Швеция с Чехией, а также Италия с Северной Македонией и Португалия с Турцией.