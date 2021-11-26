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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная России обратилась к Левандовски

26 Ноября 2021 • 19:39 Комментировать (1)

В Цюрихе состоялась жеребьёвка матчей плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира. Сборная России в полуфинальном матче сыграет дома против Польши.

«Роберт Левандовски, ждём», - таким твитом отреагировала пресс-служба сборной России на результаты жеребьевки.

Матч с поляками состоится в России 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина сыграет против Швеции или Чехии 29 марта.

В других полуфиналах сыграют Шотландия - Украина и Уэльс - Австрия, а также Италия - Северная Македония и Португалия - Турция.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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Lokomotiv38
26 Ноября 2021 в 19:41
Роберт не бей нас! Так надо обращаться
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