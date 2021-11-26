Сборная России обратилась к Левандовски

В Цюрихе состоялась жеребьёвка матчей плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира. Сборная России в полуфинальном матче сыграет дома против Польши.

«Роберт Левандовски, ждём», - таким твитом отреагировала пресс-служба сборной России на результаты жеребьевки.

Матч с поляками состоится в России 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина сыграет против Швеции или Чехии 29 марта.

В других полуфиналах сыграют Шотландия - Украина и Уэльс - Австрия, а также Италия - Северная Македония и Португалия - Турция.