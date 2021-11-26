Жеребьёвка стыковых матчей чемпионата мира: онлайн-трансляция

Считанные минуты остаются до жеребьёвки стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Для поездки в Катар 12 сборных должны добыть две победы подряд в играх с непростыми соперниками.

Сборная России до последнего боролась с хорватами за первое место и набрала достаточно очков, чтобы оказаться в числе сеяных команд наряду с Португалией, Шотландией, Италией, Швецией и Уэльсом. В другой шестерке Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия и Чехия. Команда Валерия Карпина вначале примет одну из этих сборных, кроме украинской.

Полуфиналы состоятся 24 марта, финалы - 29-го.

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