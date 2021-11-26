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⚽ 19:00 Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ22
Чемпионат мира по футболу 2022

Жеребьёвка стыковых матчей чемпионата мира: онлайн-трансляция

26 Ноября 2021 • 18:00 Комментировать (2)

Считанные минуты остаются до жеребьёвки стыковых матчей за выход на ЧМ-2022. Для поездки в Катар 12 сборных должны добыть две победы подряд в играх с непростыми соперниками.

Сборная России до последнего боролась с хорватами за первое место и набрала достаточно очков, чтобы оказаться в числе сеяных команд наряду с Португалией, Шотландией, Италией, Швецией и Уэльсом. В другой шестерке Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия и Чехия. Команда Валерия Карпина вначале примет одну из этих сборных, кроме украинской.

Полуфиналы состоятся 24 марта, финалы - 29-го.

Не пропустите текстовую трансляцию жеребьёвки на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
26 Ноября 2021 в 19:32
Лева будет грузить мячи в ворота Сафонова...
CERG
26 Ноября 2021 в 18:47
Пусть будет Чехия. Если пройдут молодцы, нет, так и ехать не нужно)
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