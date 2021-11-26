Точилин оценил шансы сборной России в стыковых матчах

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о жеребьевке стыковых матчей за право участия на чемпионате мира-2022.

«Россия явно не фаворит в борьбе за выход на ЧМ, но и не аутсайдер. Даю 50% на проход подопечных Карпина», - поведал специалист в интервью RT.

Напомним, что жеребьевка состоится в пятницу, 26 ноября. Начало – 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция жеребьевки пройдет на Liveresult.ru.

Россия попала в число сеяных команд. В соперники подопечным Валерия Карпина могут достаться Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия или Польша.

Стыковые игры состоятся весной следующего года.