Сегодня пройдёт жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022, Россия узнает своего соперника

В пятницу, 26 ноября, состоится жеребьевка стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира-2022. В число претендентов вошла сборная России, которая уступила прямую путевку на мундиаль команде Хорватии.

В соперники подопечным Валерия Карпина достанется одна из несеяных сборных: Польша, Австрия, Северная Македония, Чехия или Турция. В этот список также входит Украина, однако встреча с этой сборной невозможна из-за напряженных политических отношений между странами.

Начало жеребьевки запланировано в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно будет в текстовой трансляции на Liveresult.ru.