​На Кубке арабских наций протестируют систему фиксации офсайда, её могут применить на чемпионате мира-2022

На следующей неделе в Катаре стартует Кубок арабских наций. Как сообщает The Times, на этом турнире ФИФА будет тестировать систему фиксации офсайда. Эта система должна точнее и, главное, быстрее выявлять положение «вне игры» по сравнению с методами, которые сейчас применяет ВАР.

Система работает за счёт камер и компьютерного обеспечения, фиксирующих движения футболистов и мяча. Система полуавтоматическая - если фиксируется офсайд, компьютер информирует об этом ВАР, и тот передаёт информацию главному рефери.

Если тестирование пройдёт успешно, систему могут применить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.