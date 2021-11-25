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Чемпионат мира по футболу 2022

Стало известно, где сборная России может провести первый стыковой матч

25 Ноября 2021 • 19:08 Комментировать

Скорее всего, свой первый матч в плей-офф раунде отбора к чемпионату мира национальная команда России проведет в Москве на стадионе «Лужники».

Такой информацией поделился «РБ Спорт». Согласно источнику, РФС рассматривает возможность сыграть в Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре, но пока склоняется к выбору аренs в столице страны.

Напомним, что первый поединок в стыках подопечные Валерия Карпина проведут 24-го марта, а решающую игру пяти днями позже, если сумеют пройти так называемый «полуфинал». Соперники россиян на этой стадии станут известны уже завтра, 26-го ноября.

Что касается места проведения сборов, то пока самым оптимальным вариантом считается вылет в Турцию, в Белеке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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