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Чемпионат мира по футболу 2022

​Черчесов сказал, что ему не стыдно за чемпионат Европы-2020

25 Ноября 2021 • 18:44 Комментировать (1)

Станислав Черчесов, который на протяжении пяти лет работал со сборной России, вспомнил о Евро-2020. Своими мыслями Черчесов поделился в интервью для «Комсомольской правды».

Стоит напомнить, что сборная России на чемпионате Европы не смогла выйти из группы. В плей-офф из этого квартета пробились команды Бельгии и Дании.

Черчесов сказал, что сборная России уступила двум сборным с приставкой «топ». Тренер отметил, что датчане добрались в итоге до полуфинала, а также обратил внимание на то, как эта команда катком прошлась по соперникам в отборочном цикле на чемпионат мира-2022.

«Я могу сказать, что мне не стыдно за Евро-2020. Мы профессионально выполняли свою работу», - сказал Черчесов. При этом он признал, что сборная России под его руководством свою задачу на турнире не выполнила.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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Don sangre
25 Ноября 2021 в 18:57
Лучше молчал бы....то что Дания топ мы узнали по ходу турнира.... Гордый сын гор никогда не признается в своей вине....
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