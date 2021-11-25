​Черчесов сказал, что ему не стыдно за чемпионат Европы-2020

Станислав Черчесов, который на протяжении пяти лет работал со сборной России, вспомнил о Евро-2020. Своими мыслями Черчесов поделился в интервью для «Комсомольской правды».

Стоит напомнить, что сборная России на чемпионате Европы не смогла выйти из группы. В плей-офф из этого квартета пробились команды Бельгии и Дании.

Черчесов сказал, что сборная России уступила двум сборным с приставкой «топ». Тренер отметил, что датчане добрались в итоге до полуфинала, а также обратил внимание на то, как эта команда катком прошлась по соперникам в отборочном цикле на чемпионат мира-2022.

«Я могу сказать, что мне не стыдно за Евро-2020. Мы профессионально выполняли свою работу», - сказал Черчесов. При этом он признал, что сборная России под его руководством свою задачу на турнире не выполнила.