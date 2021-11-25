На страничке сборной Швейцарии в «Твиттере» было опубликовано видео. Главный тренер альпийцев Мурат Якин на видео упаковывает шоколад для сборной Северной Ирландии и вкладывает записку со словами благодарности.

Речь идёт о шоколадках, общий вес которых превышает 9 килограммов.

Напомним, что сборная Северной Ирландии помогла Швейцарии получить прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года. Северные ирландцы сыграли вничью с Италией, что помогло швейцарцам занять первое место в отборочной группе. Альпийцы попали на мундиаль, а Италии теперь придётся бороться за путёвку в стыковых играх.