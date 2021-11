На страничке сборной Швейцарии в «Твиттере» было опубликовано видео. Главный тренер альпийцев Мурат Якин на видео упаковывает шоколад для сборной Северной Ирландии и вкладывает записку со словами благодарности.

Речь идёт о шоколадках, общий вес которых превышает 9 килограммов.

We kept our word, @NorthernIreland A sweet Thank You is on its way! #sweetcaroline #sweetchocolate



@ChocolatCailler #natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/fAPUuHmrTf