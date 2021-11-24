В рамках борьбы за право принять чемпионат мира Катар нанимал бывшего офицера Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), чтобы шпионить за конкурентами и другими ключевыми футбольными чиновниками. Об этом сообщает AP.

Катар стал хозяином чемпионата мира ещё в декабре 2010 года. Мундиаль 2022 года пройдёт не в привычные месяцы, а в ноябре-декабре. На конец календарного года турнир был сдвинут из-за особенностей климата – посреди года в Катаре стоит очень высокая температура воздуха.

В Катаре титул чемпиона мира будет защищать сборная Франции. «Трёхцветные» уже заполучили путёвку на мундиаль.