Валерий Карпин находится в отпуске после завершения основной части отборочного цикла на чемпионат мира. Супруга главного тренера сборной России Дарья опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» красочное фото с мужем. Дарья и Валерий сфотографировались в бассейне на крыше отеля, наслаждаясь роскошным видом.

«Вместе смотрим в светлое будущее», - написала Дарья Карпина в подписи к фото.

Отметим, что в конце марта сборная России примет участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться ещё три билета на мундиаль. В полуфинале команде Валерия Карпина предстоит домашняя встреча с одним из следующих соперников: Турция, Австрия, Чехия, Северная Македония, Польша.