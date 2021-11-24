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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин в отпуске сделал яркое фото с женой фото

24 Ноября 2021 • 13:12 Комментировать

Валерий Карпин находится в отпуске после завершения основной части отборочного цикла на чемпионат мира. Супруга главного тренера сборной России Дарья опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» красочное фото с мужем. Дарья и Валерий сфотографировались в бассейне на крыше отеля, наслаждаясь роскошным видом.

«Вместе смотрим в светлое будущее», - написала Дарья Карпина в подписи к фото.

 

 

Отметим, что в конце марта сборная России примет участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться ещё три билета на мундиаль. В полуфинале команде Валерия Карпина предстоит домашняя встреча с одним из следующих соперников: Турция, Австрия, Чехия, Северная Македония, Польша.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дарья Карпина
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