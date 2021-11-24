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​Аршавин назвал «бредом» правило Карпина о сахаре

24 Ноября 2021 • 08:54 Комментировать

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу запрета на употребление сахара, который ввёл в команде Валерий Карпин. Давая интервью для sport24, Аршавин назвал правило «бредом», отметив, что профессиональные футболисты должны сами понимать, что они могут есть.

Аршавин отметил, что в сборной футболисты проводят не так много времени, и если после возвращения оттуда игрок снова начинает есть сладкое, то никакого смысла в запрете нет.

«Если условный Джикия привык в «Спартаке» есть торт перед игрой, почему ради двух игр в сборной он должен что-то менять?» - вопрошает Аршавин.

Также Аршавин вспомнил, как во времена выступлений за лондонский «Арсенал» командный ужин назначали рано – на 18:45. По словам экс-футболиста, это приводило лишь к тому, что футболисты набирали шоколад и ели его в своих номерах.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Валерий Карпин Сборная России
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