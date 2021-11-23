Федерация Ирака уволила Адвоката после шести неудачных матчей

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат во вторник остался без работы. Футбольная федерация Ирака объявила о досрочном прекращении сотрудничества с голландским специалистом, который проработал на новом месте всего четыре месяца. За это время иракские футболисты провели шесть матчей квалификации чемпионата мира и не одержали ни одной победы.

При Адвокате сборная Ирака сыграла вничью с Кореей, Ливаном, ОАЭ и Сирией, а также со счетом 0:3 в домашних матчах уступила Сирии и Корее. Адвокату 74 года, он поработал со многими клубами на родине и трижды возглавлял национальную сборную Голландии.