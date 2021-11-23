​Де Росси получил новую роль в итальянском футболе

Даниэле де Росси входил в тренерский штаб сборной Италии на чемпионате Европы, где «скуадра адзурра» стала триумфатором. После этого экс-игрок «Ромы» получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Теперь де Росси возвращается к работе, но уже в иной роли – в качестве технического тренера молодёжных сборных. Об этом говорится в заявлении Федерации футбола Италии.

Отмечается, что работа с разными сборными от (U-15 до U-20) позволит Даниэле де Росси расширить тренерский опыт.

Напомним, что Даниэле де Росси завершил карьеру футболиста в начале 2020 года. Последние полгода карьеры де Росси провёл в «Бока Хуниорс», хотя ранее он выступал исключительно за родную «Рому».