Глеб отметил улучшения в игре сборной России при Карпине

Известный в прошлом белорусский полузащитник Александр Глеб, известный по выступлениям за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону», высказался насчет работы Валерия Карпина у руля сборной России.

В беседе с журналистом Sport24 Глеб отметил, что игра национальной команды поменялась в лучшую сторону. Карпина можно похвалить, учитывая результат в отборе чемпионата мира-2022, считает Александр.

Российская команда финишировала на втором месте в отборочной группе, уступив прямую путевку на мундиаль сборной Хорватии. Подопечные Карпина узнают соперника по стыкам 26 ноября.