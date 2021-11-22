Саутгейт прокомментировал продление контракта со сборной Англии

В понедельник, 23-го ноября, главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт продлил свое действующее соглашение с местной футбольной ассоциацией. Специалист прокомментировал свое решение и поделился планами на будущее.

«Я хочу сделать так, чтобы английские игроки продолжали развиваться, а наша страны была конкурентоспособной на международной арене. Одной из моих главных целей является повторить недавние успехи, которые надолго останутся в памяти болельщиков. Мы будем и дальше находится среди списка ведущих сборных мира», - цитирует Саутгейта британский таблоид The Sun.