Пресс-служба Хорватского футбольного союза сообщила о вхождении Марио Манджукича в тренерский штаб сборной Хорватии.

Напомним, Марио Манджукич объявил о завершении карьеры футболиста в начале осени. В качестве игрока хорват известен главным образом по выступлениям за «Ювентус», «Атлетико» и «Баварию».

В тренерском штабе Златко Далича Марио Манджукич присоединился к Ивице Оличу, Ведрану Чорлуке и другим специалистам.

Добавим, что сборная Хорватии уже обеспечила себе участие на ближайшем чемпионате мира. Мундиаль в Катаре пройдёт в ноябре-декабре следующего календарного года.