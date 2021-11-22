Гарет Саутгейт подписал новый контракт с Футбольной ассоциацией Англии. В понедельник об этом было объявлено официально. Новый трудовой договор 51-летнего специалиста рассчитан до конца 2024 календарного года

Саутгейт работает со сборной Англии с сентября 2016 года. Под руководством этого тренера «три льва» добрались до полуфинала чемпионата мира 2018 года, а также заняли третье место в первом розыгрыше Лиги наций.

Напомним, что сборная Англии уже обеспечила себе билет на чемпионат мира, заняв первое место в своей отборочной группе. Мундиаль в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.