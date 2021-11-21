Колосков: «В таком состоянии, как был Карпин, лучше с журналистами не встречаться»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение Валерия Карпина остаться у руля сборной России, а также рассказал, что могло повлиять на высказывания специалиста, сделанные после провального матча с Хорватией.

«Сейчас Карпин просто пришел в себя. У него ведь впервые такой серьезный вызов в тренерской карьере. Вообще в таком состоянии, как он был, лучше с журналистами не встречаться», - уверен Колосков.

Помимо этого, в интервью со Sport24 он также отметил правильность принятого наставником решения. По словам экс-президента, Карпин обязан пойти на риск и доказать свою профпригодность, добыв необходимый для национальной команды результат.