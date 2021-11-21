Карпин назвал желаемого соперника по первой стадии плей-офф раунда отбора на чемпионат мира

Уже весной следующего года окончательно решится судьба сборной России – главной команде страны необходимо пройти две стадии раунда плей-офф, чтобы гарантировать себе путевку на чемпионат мира в Катаре. Примечательно, что на жеребьевке, которая состоится 26-го ноября, российский коллектив будет среди сеянных.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин поделился, кого бы он хотел увидеть в соперниках. Специалист считает, что самым лучшим вариантом является сборная Северной Македонии. Однако, Карпин не спешит с громкими высказываниями. «Это все на бумаге. На поле это надо будет еще доказывать», - добавил наставник в эфире «Коммент.шоу».