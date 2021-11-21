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«Ничего сверхъестественного»: Карпин оценил себя в роли тренера

21 Ноября 2021 • 21:14 Комментировать

Главный тренер сборной Валерий Карпин прокомментировал мнение о том, что он является среднего уровня специалистом. Россиянин отшутился, заявив, что на самом деле все так и есть.

«Такой же тренер, как был игрок. Обыкновенный. Ничего сверхъестественного», - кратко описал собственные умения Карпин в интервью на ютуб-канале «Коммент.шоу».

Помимо этого, по ходу подкаста на ютуб-канале «Коммент.шоу» наставник национальной команды поделился догадками, почему именно его кандидатуре доверились в РФС. «Может, выбора не было», - считает Карпин.

Стоит упомянуть, что под руководством бывшего рулевого «Ростова» Россия лишь дважды не смогла победить в поединках отбора на чемпионат мира – оба случая пришлись на игры с Хорватией, которые в конечном итоге и стали решающими.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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