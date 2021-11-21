Карпин: «Пожалел, что сказал о возможном уходе»

Валерий Карпин, принявший решение остаться главным тренером сборной России как минимум до стыковых матчей отбора на чемпионат мира, рассказал, как на его предыдущие высказывания отреагировали футболисты. Наставник признался, что для многих слова о потенциальной отставке стали шоком.

«Реакция футболистов после эфира была такая же как после игры. Недопонимание, спрашивали, что случилось. Я пожалел вообще, что сказал о возможном уходе. Это было на эмоциях, тогда прошли всего сутки. Поэтому и говорю, что флеш-интервью — это катастрофа для тренера. То же самое касается интервью после неудач. Спустя два дня я бы такого не сказал», - прокомментировал появившиеся трудности Карпин на ютуб-канале «Коммент.шоу».

Отметим, что по итогам противостояния с Хорватией специалист не постеснялся раскритиковать как свои действия, так и игру собственных подопечных. Тогда Карпин подчеркнул проблемы с менталитетом, а также сослался на крах всего плана, обговариваемого в раздевалке накануне решающей встречи на групповом этапе квалификации.