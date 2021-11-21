Карпин рассказал, кто помог ему с решением остаться в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что решение касательно возможного ухода со своего поста далось ему нелегко. По словам специалиста, важную роль в данном вопросе сыграли советы Олега Романцева, который позвонил ему на прошлой неделе.

«Романцев вспомнил про Украину и сказал, что ни в коем случае нельзя уходить. Все футболисты по-разному реагируют, и он сказал, что все вопросы сейчас нужно решить», - поделился Карпин во время подкаста на ютуб-канале «Коммент.шоу».

К слову, уже через пять дней станут известны соперники россиян в стыковых матчах. Подопечные Карпина будут сеянными при жеребьевке, а также не смогут попасть в одну группу с украинцами.