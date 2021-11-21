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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин остаётся в сборной России молния

21 Ноября 2021 • 20:51 Комментировать (3)

Спустя неделю раздумий по поводу того, стоит ли продолжать деятельность на должности главного тренера национальной команды России, Валерий Карпин огласил свое решение. В интервью для ютуб-канала «Коммент.шоу» специалист подтвердил, что будет готовить сборную к стыковым матчам отбора на чемпионат мира.

По словам Карпина, он уже несколько дней работает над различными аспектами подготовки. Среди возможных предложений – перенос одного из мартовских туров российской Премьер-лиги, чтобы у тренерского штаба и футболистов было больше времени для занятий в расположении сборной.

Напомним, что своих соперников по раунду плей-офф Россия узнает 26-го ноября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
21 Ноября 2021 в 21:25
Кто бы сомневался...
ингерман
21 Ноября 2021 в 21:21
ай а куды ему было деваца.. )))
Bartimeus
21 Ноября 2021 в 21:11
Похоже не стать Дзюбиньо единоличным первым бомбардиром сборной.
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