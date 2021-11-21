Спустя неделю раздумий по поводу того, стоит ли продолжать деятельность на должности главного тренера национальной команды России, Валерий Карпин огласил свое решение. В интервью для ютуб-канала «Коммент.шоу» специалист подтвердил, что будет готовить сборную к стыковым матчам отбора на чемпионат мира.

По словам Карпина, он уже несколько дней работает над различными аспектами подготовки. Среди возможных предложений – перенос одного из мартовских туров российской Премьер-лиги, чтобы у тренерского штаба и футболистов было больше времени для занятий в расположении сборной.

Напомним, что своих соперников по раунду плей-офф Россия узнает 26-го ноября.