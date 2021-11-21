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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин принял решение о своём будущем – источник

21 Ноября 2021 • 16:18 Комментировать (6)

В начале текущей недели Валерий Карпин стал гостем программы «Коммент.Шоу». В прямом эфире тренер сборной России допустил свой скорый уход с занимаемой должности, сказав, что в настоящий момент он раздумывает над своим будущим.

Между тем, «РБК» стало известно, что Карпин решил продолжать работу со сборной России. О своём решении рулевой национальной команды собирается объявить в ближайшее время.

Сборная России 26 ноября узнает своего соперника по полуфиналу стыковых игр. Команда Валерия Карпин будет принимать дома одну из сборных таких стран: Турция, Австрия, Чехия, Польша, Северная Македония.

Напомним, что контракт Валерия Карпина с РФС автоматически был продлён до конца марта из-за попадания сборной России в стыковые игры.   

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
21 Ноября 2021 в 17:04
Считаю что кому как не Карпину знать сегодняшний уровень российского футбола. Он же видил всё матчи и клубов РПЛ, и наших клубов в Европе.. А тут философия, ментальность... И чего тут думать? Да так да нет так нет....
Не относил себя к валероверам, так же как к его хейтерам и противникам
....
Booker
21 Ноября 2021 в 16:41
Беги,Валера,беги......
ILLNAT
21 Ноября 2021 в 16:28
Ну и зря.Надо бежать из этого болота под названием сбродная России.
Don sangre
21 Ноября 2021 в 16:51
А у нас есть другая сборная? Или вы считаете что футбол не российская игра?
ILLNAT
21 Ноября 2021 в 18:16
Я не болельщик сб.России.Не слежу за ней,последний матч ,что я видел,был с финнами на Евро.Это был ужас..Сейчас,думаю,не лучше.Карпин отличный мотиватор и рубаха-парень.Как тренер он пока весьма посредственный.Но,с этими игроками ( а признаюсь даже некоторых вообще не знаю),даже Гвардиола с Клоппом ничего бы не сделали.Игроки откровенно слабенькие...Вообще,мне не понятно,зачем Валера ввязался в эту авантюру? Уже сейчас ясно,в Катар он не поедет.Пошел бы тренировать лучше бы в условные Урал или в Тулу,глядишь чего бы и вышло.
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