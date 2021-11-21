​Карпин принял решение о своём будущем – источник

В начале текущей недели Валерий Карпин стал гостем программы «Коммент.Шоу». В прямом эфире тренер сборной России допустил свой скорый уход с занимаемой должности, сказав, что в настоящий момент он раздумывает над своим будущим.

Между тем, «РБК» стало известно, что Карпин решил продолжать работу со сборной России. О своём решении рулевой национальной команды собирается объявить в ближайшее время.

Сборная России 26 ноября узнает своего соперника по полуфиналу стыковых игр. Команда Валерия Карпин будет принимать дома одну из сборных таких стран: Турция, Австрия, Чехия, Польша, Северная Македония.

Напомним, что контракт Валерия Карпина с РФС автоматически был продлён до конца марта из-за попадания сборной России в стыковые игры.