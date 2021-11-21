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​Джикия рассказал, что в сборной России случались отказы от капитанской повязки

21 Ноября 2021 • 15:35 Комментировать

Лидер «Спартака» и сборной России Георгий Джикия дал интервью после того, как он стал лауреатом футбольной премии «Джентльмен года».

Джикия рассказал, что в сборной России были случаи, когда футболист отказывался от капитанской повязки. При этом Георгий не стал раскрывать имена этих игроков.

«Фамилий не будет. Он сказал: мне пока рано, при всём уважении к команде. И это тоже очень хорошо, потому что это тоже ответственность за решение», - высказался Джикия для «Комсомольской правды».

Стоит напомнить, что Валерий Карпин, возглавивший сборную России летом, предпочитает назначать разных капитанов на игры, передавая повязки. Георгий Джикия при Карпине был капитаном сборной дважды.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Джикия
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