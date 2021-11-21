​Все стадионы чемпионата мира-2022 построены

В субботу было завершено строительство стадиона «974» в Дохе. В этот же день Нассер Аль-Хатер, который возглавляет оргкомитет чемпионата мира-2022, объявил о завершении строительства всех восьми стадионов будущего мундиаля.

Чемпионат мира в Катаре стартует ровно через год – 21 ноября 2022 года. Турнир пройдёт четыре недели и завершится 18 декабря. Титул чемпиона мира будет защищать сборная Франции, которая уже отобралась в финальную стадию.

Отметим, что сдвиг чемпионата мира на конец календарного года связан с тем, что в июне-июле в Катаре слишком жарко, и играть в футбол в таких условиях опасно.