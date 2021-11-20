5 звёзд футбола, которые точно не сыграют на ЧМ-2022

Групповой раунд европейского отбора к мундиалю завершился. 10 победителей групп уже могут заказывать билеты в Катар. Ещё 12 сборных сохраняют шансы сыграть на мировом первенстве – в марте они проведут стыковые матчи, по итогам которых определятся ещё 3 команды. Однако есть много известных футболистов, которые потеряли такую возможность. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о 5 звёздных футболистах, которые со своими сборными пролетели мимо ЧМ-2022.

Эрлинг Холанн (Норвегия)

Клуб: «Боруссия» Д

Трансферная стоимость: 150 млн евро

Один из самых дорогих футболистов мира родился в нефутбольной стране, поэтому Норвегия стабильно пролетает мимо крупных международных турниров. Однако в последнее время Норвегия прогрессирует в футбольном плане, а подрастающее поколение выглядит перспективно. Возможно, через несколько лет Норвегия повторит путь Бельгии, которая сменила статус середняка на первое место в рейтинге ФИФА. Из-за паспорта у Холланда не так уж и много шансов когда-либо получить «Золотой мяч», но надежды на светлое будущее у норвежского футбола имеются.

Ян Облак (Словения)

Клуб: «Атлетико»

Трансферная стоимость: 70 млн евро

Голкипер «матрасников» был признан лучшим игроком сезона в Ла Лиге, но на Евро-2020 он не поехал. На ЧМ-2022 словенцев тоже не будет. В последние годы команда выглядит неважно и лишь за счёт прекрасной игры Облака кое-как удерживается на плаву. Вполне вероятно, на крупных международных турнирах Ян больше никогда не сыграет.

Милан Шкриньяр (Словакия)

Клуб: «Интер»

Трансферная стоимость: 60 млн евро

Лидер сборной Словакии и «Интера» пролетел мимо Катара. В матче со сборной России Шкриньяр отметился автоголом и стал антигероем для своей команды. В том матче Словакия заслужила победу, но удача была на стороне российской сборной. Как и в Словении, у Словакии сейчас не лучшее поколение футболистов, а поэтому обе эти сборные оказались за пределами ЧМ.

Мартин Эдегор (Норвегия)

Клуб: «Арсенал»

Трансферная стоимость: 40 млн евро

Ещё один перспективный норвежец в списке. Поначалу Эдегору было непросто стать своим в «Арсенале», но с приходом на тренерский мостик Микеля Артеты Мартин сумел показать свои лучшие скиллы. Наставник был доволен Эдегором, поэтому «канониры» выкупили его контракт. Норвегия не играла на чемпионатах мира 24 года, но с такими футболистами как Холланд и Эдегор можно рассчитывать на светлое будущее.

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Доминик Собослаи (Венгрия)

Клуб: «РБ Лейпциг»

Трансферная стоимость: 25 млн евро

Венгрия играла на Евро-2020, но главная звезда сборной пропустила турнир из-за травмы. Однако 2021 год для Доминика складывается не так уж и плохо – он перебрался из «Зальцбурга» в «Лейпциг», где быстро стал одним из лидеров клуба. Сборная Венгрии – неуступчивая команда, а у Собослаи ещё будет шанс сыграть на Евро или ЧМ.

Владислав АВРАМЕНКО