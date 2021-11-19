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Чемпионат мира по футболу 2022

УЕФА намерен обнулить жёлтые карточки перед стыковыми матчами

19 Ноября 2021 • 23:28 Комментировать

В Европе завершился групповой квалификационный турнир чемпионата мира 2022 года. 12 командам в марте предстоят стыковые матчи за выход в финальную стадию. Сразу 107 футболистов находятся на грани дисквалификации на решающий матч, если получат желтую карточку в первом поединке.

По данным ESPN, УЕФА планирует обратиться в ФИФА с инициативой обнулить все полученные на групповом этапе карточки, тем более что некоторые команды провели 8, а другие - 10 матчей и чаще рисковали получить второе предупреждение. Обнуление не коснется тех, кто получил дисквалификацию по итогам последнего отборочного матча в группе, и тех, кто будет удален в первом стыковом матче.

Таким образом, у сборной России в первом поединке плей-офф точно не сыграют Фёдор Смолов и Александр Головин. Под угрозой дисквалификации на потенциальный второй матч плей-офф (по действующим правилам) Рифат Жемалетдинов, Фёдор Кудряшов, Артём Дзюба, Александр Ерохин, Денис Черышев и Алексей Сутормин.

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