Ракицкий – о матче России с Хорватией: «Кого там бояться?»

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, представляющий ныне цвета питерского «Зенита», сравнил выступления «сине-желтых» и национальной команды России в заключительных матчах отбора на чемпионат мира. По его словам, украинцы на классе обыграли боснийцев и заслуженно вышли в раунд плей-офф, а вот подопечные Валерия Карпина разочаровали в поединке с Хорватией.

«Плохо сыграли с хорватами, хотя я и не знаю почему. Кого там бояться? Все хорватские игроки в возрасте, надо было их просто перебегать, переиграть на характере», - поделился Ракицкий в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Футболист подчеркнул, что на общей картине того противостояния могла сказаться нервозность российского коллектива.