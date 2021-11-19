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Чемпионат мира по футболу 2022

Ракицкий – о матче России с Хорватией: «Кого там бояться?»

19 Ноября 2021 • 13:48 Комментировать (1)

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, представляющий ныне цвета питерского «Зенита», сравнил выступления «сине-желтых» и национальной команды России в заключительных матчах отбора на чемпионат мира. По его словам, украинцы на классе обыграли боснийцев и заслуженно вышли в раунд плей-офф, а вот подопечные Валерия Карпина разочаровали в поединке с Хорватией.

«Плохо сыграли с хорватами, хотя я и не знаю почему. Кого там бояться? Все хорватские игроки в возрасте, надо было их просто перебегать, переиграть на характере», - поделился Ракицкий в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Футболист подчеркнул, что на общей картине того противостояния могла сказаться нервозность российского коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Ярослав Ракицкий
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Комментарии (1)
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Ne gustа
19 Ноября 2021 в 14:27
Ай,епсель мопсель полынь трава. От бы Ярык играл бы за расеюшку-матушку,всех бы карватав напужал
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