Орлов - о заявлении Карпина: «Когда тренер растерялся, это уже не тренер»

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» поделился мнением о недавнем заявлении наставника сборной России Валерия Карпина. После поражения от Хорватии (0:1) специалист допустил, что может покинуть национальную команду до старта стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира-2022.

«Карпин говорил искренне. Надо быть уверенным в себе. Когда тренер растерялся, это уже не тренер», - заявил комментатор.

Трудовое соглашение Карпина с РФС рассчитано до конца текущего года.

26 ноября российская сборная узнает своего соперника по стыковым матчам. Эти игры состоятся весной 2022 года.