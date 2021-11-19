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Чемпионат мира по футболу 2022

«Надо брать пример с Манчини»: Ярошик дал совет Карпину

19 Ноября 2021 • 11:56 Комментировать

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошек оценил выступления сборной России под руководством Валерия Карпина в отборочном цикле на мундиаль. Чех подметил, что работой наставника все были восхищены до матча с Хорватией, а после него образовалось массовое недовольство.

Также Ярошик прокомментировал пресс-конференцию Карпина, на которой тренер признал, что не знает, готов ли продолжать работу в национальной команде. По словам Ярошика, российскому специалисту еще под силу стать успешным на своем нынешнем посту.

«Думаю, он должен был сказать так: «Давайте соберемся, мы ничего не потеряли и будем играть в стыках». Надо брать пример с Манчини, который сказал, что выйдет на чемпионат мира», - цитирует эксперта Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Иржи Ярошик
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