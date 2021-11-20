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Чемпионат мира по футболу 2022

Успехи бывших союзных республик в отборе на ЧМ, или Увидим когда-нибудь три сборных бывшего СССР на мундиале

20 Ноября 2021 • 08:51 Комментировать

Сборная России пережила очередное неудачное завершение группового турнира отборочного цикла. Поражение от Хорватии заслуженно, но за счёт автогола Фёдора Кудряшова вышло очень обидным. С другой стороны, наши соседи украинцы сумели ворваться в стыковые матчи, где вместе с командой Валерия Карпина будут надеяться оформить выход на чемпионат мира в Катаре.

С учётом невозможности очной встречи, есть вероятность, пусть и небольшая, что обе команды из стран бывшего СССР смогут сыграть на главном турнире четырёхлетия. О том, кто из остальных стран бывшего Союза мог бы составить им компанию и стоит ли надеяться увидеть на чемпионате мира хоть когда-нибудь три или больше национальных команд из страны Советов – в этой статье.

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Исходно группа D, в которую попала украинская команда, выглядела куда серьёзнее, нежели соперники сборной России. Поэтому второе место в одном квинтете с чемпионами мира французами можно считать успехом. Отметим, что в этой же группе последнее пятое место с тремя очками занял Казахстан – одна из команд бывшего СССР. Ни одной победы и три ничейных результата, два из которой с той же Украиной… Вообще последние места – это излюбленная позиция сборных из страны Советов. В группе пятую строчку из пяти занял Азербайджан, набравший всего одно очко, зато какое! Ничья на выезде с Ирландией дорогого стоит.

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В группе С замкнула турнирную таблицу Литва. Те же три очка, что и у Казахстана, зато набранные в одном матче. Пострадала от прибалтийской республики Болгария. Вообще три – это любимое число наших дружественных и не очень стран. Взор падает на группу E, а там Беларусь с двадцатью четырьмя пропущенными мячами и тремя очками. На один результативный балл больше у Эстонии, с которой белорусы обменялись домашними победами. При этом эстонцы ещё одно очко урвали у Уэльса в гостях.

Вероятно, нашей команде предстоит сыграть с «драконами» в стыковых матчах. Отомстим? Кто уж точно хотел отомстить, так это Молдавия. Но свою месть излить даже на Фарерские острова, с его 50 000 населения, за поражение на выезде подопечным Роберто Бордина не удалось. Тем временем «Шериф» одержал две победы в Лиге чемпионов. Но за чемпиона страны не играет ни один молдаванин… Так и осталась сборная Молдавии на последнем месте в группе F с одним очком. Хотя бы в домашней игре им удалось не проиграть стране, в которой козлов больше, чем людей.

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Единственной, кто до последнего вела борьбу за попадание в стыковые матчи, была сборная Армении. Её 12 очков выглядят просто космосом с представленными ранее командами. Однако у Мхитаряна не задался финиш турнира. В итоге – только четвёртая позиция. Пятое место из шести с девятью очками заняла сборная Латвии. Но у участника Евро-2004 шансов априори было мало: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория… Практически в аналогичную сильную компанию попала Грузия, игравшая против испанцев, шведов и греков. Семь очков и победа в родных стенах над скандинавами дорогого стоит. Возможно, россиянам будет чему поучиться в грузин. Вероятность сыграть со шведами в отборочных матчах в марте также присутствует.

В итоге, из десяти групп сборных бывшего СССР в пяти случаях – последние позиции. Ответ на поставленный в начале этой статьи вопрос о возможном участии трёх и более сборных из страны Советов отрицательный. Похоже, что в ближайшие несколько мундиалей увидеть такое не предвидится. Остаётся надеяться, что хотя бы за одну сборную нам всё же удастся поболеть. И это будем считать за счастье.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Литва Чемпионат Мира Россия Украина латвия Казахстан Грузия Армения Эстония
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