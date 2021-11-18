Уткин: «Футбол – миротворец, мечтаю об игре Украина – Россия»

Известный журналист и комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале написал, что он остался рад победе сборной Украины над Боснией и Герцеговиной, которая обеспечила «сине-желтым» участие в плей-офф раунде отбора на чемпионат мира.

Причиной этому Уткин назвал желание увидеть очное противостояние украинских и российских игроков на футбольном поле, которое на данный момент возможно лишь в рамках крупного турнира.

«Я мечтаю об игре Украина – Россия. Давно. Футбол – миротворец», - говорится в опубликованным экспертом сообщении.

Добавим, что в стыковых матчах обе сборные будут разведены по разных группах, как и раньше на любых других соревнованиях, где возможно избежать очной встречи принципиальных соперников.