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Чемпионат мира по футболу 2022

Романцев: «Мало кто думал, что Россия будет бороться в группе за первое место»

18 Ноября 2021 • 16:27 Комментировать

Бывший наставник «Спартака» и сборной России оценил выступления национальной команды в отборочном цикле на чемпионат мира. Специалист заявил, что результаты россиян нельзя считать провальными.

«Еще в самом его начале мало кто думал, что Россия будет бороться в группе за первое место. Ведь тогда она вместе со сборными Хорватии, Словении и Словакии считалась просто одним из возможных претендентов на путевку в Катар», - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Также он отметил, что прослеживались несколько недоработок в игре футболистов, о причинах которых нынешний главный тренер Валерий Карпин не говорит. Среди них ограничения по времени для полноценной подготовки, а также плохое физическое состояние игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Романцев
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