Сёмин: «Карпин был сложным по характеру футболистом, из таких вырастают хорошие тренера»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился своим мнением по поводу того, сможет ли Валерий Карпин стать успешным на посту наставника сборной России.

Специалист отметил, что у Карпина есть необходимые качества, которые могут помочь ему добиваться нужного результата на такой ответственной должности в национальной команде. «Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры», - вспомнил Сёмин давние времена в подкасте на ютуб-канале «Ответь по-братски».

По его словам, у Карпина всегда есть свои взгляды на ситуацию, которые он считает правильными.