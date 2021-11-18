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Сёмин: «Карпин был сложным по характеру футболистом, из таких вырастают хорошие тренера»

18 Ноября 2021 • 14:27 Комментировать

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился своим мнением по поводу того, сможет ли Валерий Карпин стать успешным на посту наставника сборной России.

Специалист отметил, что у Карпина есть необходимые качества, которые могут помочь ему добиваться нужного результата на такой ответственной должности в национальной команде. «Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры», - вспомнил Сёмин давние времена в подкасте на ютуб-канале «Ответь по-братски».

По его словам, у Карпина всегда есть свои взгляды на ситуацию, которые он считает правильными.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Юрий Сёмин
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