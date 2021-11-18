Зинченко: «В стыковых матчах не будет проходных соперников»

Звездный игрок сборной Украины Александр Зинченко, выступающий на клубном уровне за «Манчестер Сити», высказался о выходе национальной команды в стыковые матчи за право сыграть на мундиале в Катаре.

В интервью журналистам ютуб-канала Zbirna футболист выразил надежду, что у «жёлто-синих» будет два поединка в раунде плей-офф квалификации. При этом Александр отметил, что в стыковых играх не будет проходных соперников.

Украина финишировала на втором месте в своей группе, пропустив вперед Францию.

Жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022 состоится 26 ноября в Швейцарии.