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Чемпионат мира по футболу 2022

Зинченко: «В стыковых матчах не будет проходных соперников»

18 Ноября 2021 • 08:16 Комментировать

Звездный игрок сборной Украины Александр Зинченко, выступающий на клубном уровне за «Манчестер Сити», высказался о выходе национальной команды в стыковые матчи за право сыграть на мундиале в Катаре.

В интервью журналистам ютуб-канала Zbirna футболист выразил надежду, что у «жёлто-синих» будет два поединка в раунде плей-офф квалификации. При этом Александр отметил, что в стыковых играх не будет проходных соперников.

Украина финишировала на втором месте в своей группе, пропустив вперед Францию.

Жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022 состоится 26 ноября в Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Зинченко
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